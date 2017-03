Como tengo un punto masoquista y hace mucho que no escribo, me decido a compartir con los pocos que aún paséis por aquí de vez en cuando, el resultado final de mis propósitos para 2014. Sois totalmente libres de reíros cuanto os plazca.

Por si no lo recordáis y no os apetece revisar el post en el que los mencionaba, mi primer objetivo para 2014 consistía en ver 50 películas. Era ambicioso pero no descabellado ya que, para el día que nació mi hija (16 de enero), llevaba ya vistas 9 películas. Con ver 41 películas en los 11 meses y medio restantes hubiese sido suficiente pero… ¡solo pude ver 2 películas más! Un total de 11 películas vistas en 2014 sólo se puede calificar como un propósito absolutamente fallido.

Mi segundo propósito consistía en leer 10 libros y el resultado apenas hubiese podido ser más desastroso, ya que finalmente solo pude leer ¡2 libros en todo el año! Uno de ellos, he de añadir, bastante cortito.

El tercer y último propósito era escribir en moonfleet más posts que en 2012 y 2013 juntos y, aunque estaba realmente barato de conseguir, también resultó un desastre ya que tras el post de los propósitos ¡solo escribí uno más! (con mi predicción para los oscars).

Afortunadamente, no todo en mi vida gira en torno a los propósitos cinéfilos o literarios y el año 2014 fue un año del que no me puedo quejar. Porque hasta aquí os he contado, básicamente, lo que no pude hacer en 2014 pero hay tres cosas que sí pude hacer en 2014 y que no olvidaré nunca:

Ser padre (vale, esto ya os lo había contado pero ¡es que es un cambio muy grande, caramba!)

(vale, esto ya os lo había contado pero ¡es que es un cambio muy grande, caramba!) Dejar mi trabajo en una consultoría informática para dedicarme a cuidar a mi hija. La oportunidad de haber pasado cada hora de los últimos 7 meses con ella no tiene precio, os lo puedo asegurar.

en una consultoría informática para dedicarme a cuidar a mi hija. La oportunidad de haber pasado cada hora de los últimos 7 meses con ella no tiene precio, os lo puedo asegurar. Repensar mi futuro profesional que pasará, casi con total seguridad, por hacerme programador web freelance y/o emprender alguna aventura empresarial.

En fin, que pese a que para vosotros he pasado por 2014 de puntillas, os aseguro que no he parado ni un segundo y que, para mí, ha sido un año trepidante. Espero que para vosotros haya sido también un año lleno de felicidad y aprovecho para desearos (más vale tarde que nunca empieza a ser un lema de este blog) un muy feliz 2015.